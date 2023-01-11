Российские военные успешно закрепляются в Марьинке
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Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Остатки подразделений ВСУ выдавливаются под огненным дождем артиллерии.
Прямо в эти минуты российские войска закрепляют свой контроль над донецкой Марьинкой. По словам Дениса Пушилина, силы ВСУ пытаются удержаться на окраине города, устроив огневые точки в полуразрушенных домах и рядом с ними, укрепления там выстраивались все последние годы.
Сейчас по украинским военным активно бьет артиллерия. На этих кадрах работа расчетов гаубиц 42-й дивизии, артудары поддерживают продвижение наших штурмовых бригад.
Окончательное взятие Марьинки откроет дорогу на другой пригород Донецка — Красногоровку, откуда украинские войска продолжают обстреливать столицу республики.