Президент Польши принял решение передать Украине танки Leopard

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Ранее Польша уже передала Украине 240 танков Т-72.

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове.

«В рамках коалиции Украине будет передана рота танков Leopard, как известно, необходимо выполнить целый комплекс формальных требований, согласований… но прежде всего мы хотим, чтобы это была международная коалиция», — заявил Дуда.

Примечательно, что до этого премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава не планирует поставлять на Украину танки Leopard и могла бы пойти на такой шаг только в составе коалиции европейских стран.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский внезапно прибыл во Львов. Многие СМИ тут же написали, что в повестке — обсуждение с местными властями и военными возможного ввода польского контингента.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, действительно ли войска Польши могут войти на территорию Украины и перерастет ли это в масштабный конфликт.