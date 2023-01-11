«Не за горами тот час»: когда Зеленский признается, что он нацист

Мария Захарова: все любители кричать «Слава Украине» только для вида оспаривают, что они неонацисты

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Дипломат считает, что президент Украины скоро сам признается в своих взглядах на весь мир.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что европейские лидеры в лице президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти давно зарекомендовали себя как приверженцы нацисткой идеологии.

По ее словам, все любители кричать «Слава Украине!» и «Жыве Белорусь!» только для вида оспаривают тот факт, что они неонацисты.

«Думаю, не за горами тот час, когда они скажут: да, мы нацисты, но что вы нам сделаете, если нас спонсирует ЕС, а оружие поставляют США», — сказала Захарова.

Также дипломат напомнила об албанском фашисте Джафере Деве, который сотрудничал сначала с итальянцами, затем с немцами, а после окончания Второй мировой войны был завербован ЦРУ и мирно прожил в Калифорнии до смерти в 1970-х годах. Захарова назвала его «абсолютным злом местного значения», и сообщила, что власти косовского края решили увековечить память о нацисте и намерены отреставрировать дом, в котором преступник жил во время оккупации. По ее словам, на это собираются потратить 300 тысяч евро, несмотря на возмущение еврейских организаций.

При этом представитель МИД отметила, что США, Евросоюз и Британия на этот счет отмалчиваются и даже очень рады происходящему.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии.