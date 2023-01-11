«Дурака валяете»: Путин категорично осудил Мантурова за работу по заказам на самолеты

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ГК Ростех; 5-tv.ru

Глава государства приказал завершить все необходимые проекты в течение месяца.

Обеспечение предприятий заказами на производство гражданского и военного воздушного транспорта идет слишком долго. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, еще нет заказа даже на текущий год.

«Долго! Слишком долго! Нет заказа даже на 2023 год! Ну нет у предприятий контрактов, чего тут говорить? Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет! <…> Ну давайте сейчас, закончим совещание, чего мы с вами пикироваться-то будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет. Ну чего вы в самом-то деле дурака валяете?» — сказал он.

По словам президента, предприятия должны понимать свои перспективы и нанимать рабочую силу. Для этого важно понимание, какое количество военных и гражданских судов будет запрошено. Однако все это невозможно, пока не наладится работа с заказами.

Глава государства приказал главе Минпромторга РФ Денису Мантурову за один месяц завершить работу по обеспечению авиационных заводов заказами на 2023 год. Путин подчеркнул, что сейчас нельзя забывать о сложившихся реалиях.

«В течение месяца должно быть все сделано. Квартала какого-то, о чем мы говорим? Мы что не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить», — сказал российский лидер вице-премьеру.

Глава Минпромторга пообещал президенту, что все заказы будут выполнены и составлены в течении заявленного срока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейший заказ «Аэрофлота» в истории дал сигнал всей России.