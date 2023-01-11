Владимир Путин: Россия будет повышать обороноспособность страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент подчеркнул, что безопасность и интересы государства находятся в абсолютном приоритете.

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании, что Россия будет повышать обороноспособность страны.

«Подчеркну, мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей», — сказал Путин.

Он также заявил о необходимости добиться в ближайшее время решения вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам.

В октябре 2022 года президент страны подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин назвал самую главную цель России. Российский лидер отметил, что глобальная разница между Россией и Западом в отношении к ценностям.