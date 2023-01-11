Бастрыкин лично позвонил госпитализированному Никите Михалкову
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Глава СК РФ пожелал артисту скорейшего выздоровления и поблагодарил за плодотворную работу.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообщался по телефону с Никитой Михалковым, госпитализированным с гриппом в начале января. Об этом сообщили в СК РФ.
Бастрыкин пожелал кинематографисту скорейшего выздоровления и отметил его огромный вклад в развитие государства.
По мнению председателя Следкома, программа Михалкова «БесогонТВ» играет важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодежи.
К слову, Никита Михалков является Почетным членом Общественного совета при СК России и попечительского совета петербургской академии СК. Артист всегда находил время для творческих встреч с молодежью.
Кроме того, во время разговора Бастрыкин заявил, что офицеры Следственного комитета РФ готовы оказать любую помощь и поддержку режиссеру.
О состоянии госпитализированного Никиты Михалкова регулярно сообщают президенту Владимиру Путину. Сейчас 77-летний режиссер находится в состоянии средней степени тяжести.
«Легендарному режиссеру сопереживают абсолютно все», — заявили в Кремле.
Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Михалков упомянул Бога в комментарии после экстренной госпитализации.