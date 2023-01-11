В США внезапно отменили все авиарейсы: «Полный бардак»

В США внезапно отменили все авиарейсы из-за сбоя в системе оповещения пилотов

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

Систему оповещения пилотов не могут наладить второй день. Отложены все рейсы внутри Соединенных Штатов, вылеты из них и задерживаются самолеты, которые должны прибыть в страну.

Власти США внезапно отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник.

«Вылет всех рейсов в США был остановлен после инцидента», — рассказали в эфире телеканала.

По данным Sky News, это затронуло около 1200 рейсов — их отложили на более поздний срок. Речь идет о перелетах внутри США, вылетах из страны и прибытиях в нее. Еще более 90 рейсов отменили полностью.

«Что ж, в авиационной отрасли Соединенных Штатов полный бардак», — прокомментировал ситуацию корреспондент Sky News Марк Стоун.

Сведения о сбое в системе оповещения пилотов подтвердили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). В ведомстве разъяснили, что работать перестала система NOTAM — она отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Проблему не могут устранить со вчерашнего дня.