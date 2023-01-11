Что-то скрывают? Причину внезапной смерти Михаила Дроботова в Одессе держат в секрете

Фото: Кадр из сериала «Шулер»

Звезда сериала «Ликвидация» ушел из жизни на 65-м году жизни пять дней назад. Уже состоялась церемония прощания, но из-за чего произошла трагедия, никто не говорит.

Причину смерти театрального режиссера и актера Михаила Дроботова, внезапного умершего в Одессе 6 января, до сих пор держат в секрете. На это обратил внимание сайт KP.RU.

Сообщение о смерти артиста 7 января появилось на сайте Одесского областного академического драматического театра. В учреждении рассказали, что Михаил Дроботов «на 65-м году внезапно ушел из жизни».

«Известный артист, педагог, он сыграл множество разнообразных ярких ролей, которые навсегда останутся в памяти и сердцах зрителей и коллег», — рассказали коллеги актера и режиссера.

Также о смерти Михаила Дроботова сообщила в соцсетях актриса Елена Ященко. Она назвала известие о трагедии «страшной вестью, в которую не хочется верить». Однако о причине смерти тоже ничего не рассказала.

Церемония прощания с артистом состоялась 9 января. С этого момента прошло два дня, а всего после смерти — пять. Обычно сообщения о причине смерти известных людей появляются в тот же день, что и новости об их уходе из жизни. Возможно, в данном случае родственники и близкие Михаила Дроботова решили, что лучше все утаить.

Михаил Дроботов — актер театра и кино, а также театральный режиссер. Родился 19 августа 1958 года, закончил Харьковский государственный университет искусств имени Котляревского. После этого работал в Русском драмтеатре имени Горького в Казахстане.

С конца 1980-х годов артист проживал в Одессе, где стал режиссером местного театра на Чайной и выступал на сцене Русского драматического театра Одессы.

Российские телезрители помнят Михаила Дроботова по ролям в сериалах «Не в деньгах счастье», «Сонька Золотая Ручка», «Ликвидация», «Шулер», «Пляж», «Маэстро», «Следствие любви» и других.

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