Рассказавший правду о «резне» в Буче француз Боке попросил убежища в России

Фото: www.globallookpress.com / Dominic Chiu

После раскрытия информации о преступлениях киевского режима на мужчину совершили несколько покушений.

Французский волонтер Адриан Боке, который стал свидетелем готовящейся провокации Киева против российской армии в Буче и рассказал об этом СМИ, попросил политического убежища в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что заявление от Боке российским властям поступило в середине декабря. Причиной решения француза стали опасения за свою жизнь. Еще прошлой осенью на Боке напали двое мужчин с ножом в Стамбуле, однако ему удалось скрыться от них. Позже волонтер сообщил, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).

Весной 2022 года Боке находился на Украине с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки он заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, Боке рассказал, как в его присутствии украинские боевики-националисты жестоко пытали пленных российских военных, простреливая им ноги, а одного офицера убили.

Также в интервью французскому радио волонтер рассказал, как стал свидетелем подготовки провокации в городе Буче, где российские военные, по заявлениям Киева и Запада, «расправились» с мирными жителями. По словам Боке, на самом деле пресловутая «резня» была инсценировкой: на его глазах тела в Бучу привезли в грузовиках специально для фотосессии.

Кроме того, волонтер рассказал, что у некоторых виденных им в Буче трупов мирных людей руки были связаны чистой белоснежной тканью. Это говорит о том, что руки им связали уже после расстрела, чтобы организовать постановочную съемку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.