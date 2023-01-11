Состояние тяжелобольной Мельниковой ухудшилось: «Все. Точка. Больше планов нет»

Фото: Александр Казаков / ИЗВЕСТИЯ

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» собиралась встретить Рождество вместе с дочерью в монастыре. Но в последний момент не смогла отправиться туда из-за плохого самочувствия.

Состояние тяжелобольной актрисы театра и кино Анастасии Мельниковой ухудшилось. Она рассказала порталу Woman.ru, что собиралась встретить Рождество в монастыре, однако так и не смогла этого сделать.

«Так и не получилось из-за самочувствия <…> Сейчас последствия терапии — это пневмония. Это последствие лечения. Самая обычная пневмония. Выкарабкаюсь. Кто говорил, что будет легко?» — рассказала звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».

Артистка также прокомментировала слухи о том, что она собирается принять постриг и насовсем уйти в монастырь из-за своей тяжелой болезни и потери трех близких людей практически подряд.

«Я собиралась отстоять службу на Рождество в Зеленецком монастыре. Все. Точка. Больше никаких планов нет. Я верующий человек, хожу в церковь. Но в этом году мне хотелось Рождество встретить там», — сообщила 53-летняя Анастасия Мельникова.

При этом она отказалась опровергать сведения о том, что собирается отказаться от мирской жизни и уйти в монастырь. Актриса пояснила, что «не хочет тратить на это свою жизнь» и «Бог все видит».

Беды Анастасии Мельниковой

В 2022 году многие обратили внимание, что внешность Анастасии Мельниковой изменилась до неузнаваемости. В интервью Борису Кочевникову в декабре знаменитость призналась, что борется с тяжелой болезнью. Однако врачи никак не могут поставить точный диагноз.

Перед этим у актрисы были проблемы с ногами — пришлось сделать четыре операции за два года. Потом Анастасия заразилась коронавирусом, инфекция протекала очень тяжело.

Ситуацию усугубила череда трагедий. В 2022 году умерла мама звезды «Улиц разбитых фонарей», летом ушел из жизни старший брат, а затем и ее возлюбленный после десяти лет совместной жизни.

«Я к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь», — признавалась актриса в интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Мельникова произнесла пророческие слова о своей жизни и повторила судьбу матери-вдовы.