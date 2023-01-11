Грядущая пенсионная реформа выгнала жителей Франции на улицы

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Если подготовленные изменения правительством примут, то, как полагает разведка, все может обернуться погромами и беспорядками.

У жителей Франции появилась новая причина выходить на митинги. Стране уже предрекают «социальный взрыв» из-за пенсионной реформы, которую подготовили в правительстве.

Власти республики планируют увеличить пенсионный возраст с 62-х до 64-х лет. Переход обещают постепенный — до 2030 года. В отдельных регионах это решение уже спровоцировало бунт. Этой ночью, на юге страны, тысячи демонстрантов с факелами вышли к местной администрации, а уже через неделю крупнейшие профсоюзы обещают вывести на улицы миллионы рабочих.

Все это по данным французской разведки может обернуться массовыми погромами и очередной волной беспорядков. Недовольство в обществе зреет давно — пенсионный вопрос может стать последней каплей после инфляции и подорвавшего экономику энергетического кризиса.