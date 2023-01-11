Остался без зубов: американские врачи отказались лечить Даню Милохина

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Возможно, проблемы со здоровьем заставят блогера вернуться в Россию?

Популярный российский блогер Даня Милохин столкнулся с трудностями в Америке, где на данный момент живет со своими друзьями. В своем Telegram-канале молодая звезда рассказал, что не может сделать себе зубы в США.

«Помните, я лечил в Москве зубы, чуваки. И мне вырвали молочный. И я не могу его вставить, потому что я не в Москве», — эмоционально пожаловался блогер на видео, в котором продемонстрировал щель в нижнем ряду зубов.

Верные фанаты переживают за Милохина и надеются, что он скоро вернется в Москву хотя бы ради необходимого лечения.

«Там уже щель большая, Дань»;

«По времени тебе уже нужно снимать брекеты в этом году, а у тебя сейчас зубы кривее, чем летом 2022-го, тогда они были уже практически вообще ровные»;

«Пусть летит в Москву. Вообще себя забросил. Приводит и себя в порядок, и мысли», — написали поклонники под публикацией.

Милохин покинул Россию и перебрался за рубеж, чтобы снимать видео в соцсети, которые запрещены на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даня Милохин сделал провокационное заявление про Украину и украинский язык.