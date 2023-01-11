Бородина назвала причину ухода из «Дома-2»: «Остального не боюсь»

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Ведущая работает на популярной телестройке уже 18 лет.

Ксения Бородина обрела популярность благодаря скандально известному телепроекту «Дом-2», на котором работает почти 20 лет. На фоне смены ведущих звезда ТВ пояснила, что может заставить ее покинуть проект. На своей странице в Instagram* она посвятила этому вопросу целую публикацию.

«Ребят, я на „Доме-2“ проработала больше 18 лет, с разными ведущими. Вы думаете, меня можно испугать обновлениями? Меня может испугать только если мне платить будут плохо, тогда и нет смысла, а все остальное я уже отбоялась в свое время», — написала знаменитость в своем микроблоге.

В 2021 году телешоу переехало с одного канала на другой. Тогда к Бородиной присоединились новые ведущие — Андрей Черкасов, Ольга Орлова и Влад Кадони. Правда, Кадони вскоре покинул шоу, а Орлова пока в декрете.

Ксения Бородина в свои 39-ть своего рода «ветеран» скандальной телестройки. Она была ведущей еще во времена Ольги Бузовой и Ксении Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пластические операции сделала Бородина со времен начала «Дома-2».

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