Метр за метром: российские военные освободили поселок на подступах к Артемовску

Армия России освободила населенный пункт Подгорное в ДНР после Соледара

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Территория прилегает с севера к Артемовску, который расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара.

Российские войска освободили населенный пункт Подгорное в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Подгородное», — говорится в сообщении ведомства.

Данный поселок прилегает с севера к Артемовску, который расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара, взятого ранее под контроль армией России. Соледар находится в центре оборонной линии Артемовск-Северск. Здесь боевики возвели мощные укрепления.

Контроль населенного пункта позволит перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с севера.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите гражданских от неонацистов. Началу СВО предшествовали усилившиеся обстрелы мирного населения со стороны радикалов. Российскими военными освобожден ряд территорий. Конечная цель СВО — освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким боеприпасом армия России уничтожила опорный пункт украинских военных.