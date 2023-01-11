Пропавшая в декабре мать пятерых детей найдена мертвой в Свердловской области

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Заявление на розыск поступило от ее бывшего супруга. Подробности случившегося пока неизвестны.

Мать пятерых детей нашли мертвой в Свердловской области. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

«Мать пятерых детей Любовь Белюшина найдена погибшей. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сказано в публикации отряда в социальной сети «В контакте».

Женщина пропала в декабре. Заявление на розыск поступило от ее бывшего супруга. Подробности случившегося пока неизвестны. Как сообщает порталу E1 сестра бывшего мужа Любови, детей погибшей забрали сотрудники опеки.

Поиски продолжались на протяжении трех недель. К слову, пара собиралась разъехаться. Погибшая хотела навестить отца, который живет в другом городе, но не доехала.

Родственница экс-супруга Любови также сообщила, что та выпивала, переживая семейный кризис. Кроме того, Любовь общалась в сети с психологом. Со слов друзей пропавшей, бывший муж не раз поднимал на нее руку. Во время поисков знакомые Любови обращались к гадалкам за помощью, а спасатели прочесывали окрестные леса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из пропавших знаменитостей вышел на связь.