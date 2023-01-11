Странные шутки и перлы знаменитостей: как прошла премия «Золотой глобус»

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Ни одно большое собрание знаменитостей не проходит без острых событий. Чем кинопремия запомнится на этот раз?

Большие мероприятия со звездами, такие как кинопремии «Оскар» или «Сезар» нередко сопровождаются скандалами и конфликтами, за которые потом артистам приходится извиняться. Это неудивительно, ведь так много знаменитостей собирается в одном месте, некоторые из них отличаются особенной вспыльчивостью и эмоциональностью.

Взять тот же «Оскар» в марте 2022 года. Тогда ведущий Крис Рок неудачно пошутил про супругу оскароносного актера Уилла Смита. Стендапер странно высказался об «удивительной, очень короткой прическе» супруги звезды Джады Пинкетт-Смит, страдающей от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос, — Прим. ред.). Уилл Смит не выдержал такого отношения и ударил шоумена по лицу. После случившегося на знаменитость полилось много негатива.

Сегодня в Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус», ее транслировал телеканал NBC. На торжество прибыло много артистов, режиссеров и других творческих деятелей. Конечно, и в этот раз не обошлось без острых моментов.

Свободу чернокожим

Ведущий церемонии Джеррод Кармайкл начал шоу с монолога о том, как два года назад в Голливудской ассоциации иностранной прессы не было чернокожих артистов. Кармайкл — афроамериканец. По его словам, он получил возможность вести “Золотой глобус” и вручать награды из-за своей расы, потому что теперь ситуация изменилась в пользу разнообразия лиц на мероприятиях.

«В одну минуту вы завариваете мятный чай дома, а в следующую вас приглашают стать чернокожим лицом белой организации, находящейся в боевой готовности», — заявил шоумен.

Пользователи Twitter были впечатлены смелыми заявлениями ведущего. Многие хвалили его за критику по поводу отсутствия разнообразия, ведь среди темнокожих артистов тоже есть талантливые комики. Однако мнение поддержки быстро сменилось после шуток Кармайкла с режиссером Стивеном Спилбергом на премии.

Джеррод Кармайкл на 80-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус». Фото: Reuters / Earl Gibson for the HFPA

Беспощадный Канье Уэст

Комик высказался о полуавтобиографическом фильме режиссера «Фабельманы», сюжет которого основан на истории еврейской семьи. По словам шоумена, Спилберг изменил мнение рэпера Канье Уэста, ведь музыкант в последнее время подвергается критике за ряд антисемитских высказываний.

Ранее рэпера даже признали антисемитом года. Как сообщала исполнительный директор некоммерческой наблюдательной организации StopAntisemitism, певец оказался настойчив в своих проявлениях антисемитизма.

Исполнитель призывал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Он также неоднократно утверждал, что евреи контролируют почти все средства массовой информации, банки, недвижимость и торговые центры. После провокационных слов артиста бренды Adidas и Balenciaga разорвали контракты с ним.

Роковая запинка

Однако не только ведущий церемонии выдавал перлы. Например, актриса Дженнифер Кулидж перепутала «Золотой глобус» с «Оскаром». Она оговорилась во время выступления в прямом эфире. Примечательно, что после конфуза знаменитость отшутилась, мол, не могла попасть на такую серьезную премию и не опозориться на ровном месте.

Дженнифер Кулидж на 80-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус». Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Королева моды

Впрочем, певице Рианне вообще не пришлось ничего говорить, чтобы оконфузиться. Вокалистка просто опоздала на мероприятие. Это было не так оскорбительно для гостей, как для ее потрясающего черного наряда. Такая красота не должна омрачаться спешкой – роскошное, обтягивающее одеяние с грациозными складками на ткани.

Однако главным элементом в образе исполнительницы является вовсе не идеальное платье с выраженным декольте. Знаменитость дополнила прикид восхитительной шубой из тонкого бархата. Теплая накидка настолько объемная, что сзади напоминает крылья бабочки или черную розу. Конечно, в дополнение к облику шли такие же перчатки и готическая сумочка. Поклонники в восторге от королевы моды, один из пользователей опубликовал фото Рианны с мероприятия.

Награда пустоте

Хотя, лучше опоздать, чем вовсе не появится, как это сделала актриса Зендея. Звезда завоевала первый «Золотой глобус» за роль в сериале «Эйфория», однако статуэтку лично в руки не получила, ведь не удосужилась даже прийти. Почему не было артистки — неизвестно. Сама она не высказывалась по этому поводу. Но стоит отметить, в последний раз красавица была на «Золотом глобусе» в 2016 году.

С интересными моментами на кинопремии разобрались. А как же победители? Кто унес заветные статуэтки в этот раз? Ранее 5-tv.ru публиковал список победителей «Золотого глобуса» в 2023 году.