Стивен Спилберг получил «Золотой глобус» за фильм «Фабельманы»

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Легендарная знаменитость вновь показала высший класс.

Режиссер Стивен Спилберг стал обладателем заветной статуэтки «Золотой глобус» в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Фабельманы». Церемония началась сегодня ночью в Лос-Анджелесе, телеканал NBC транслировал мероприятие. Ведущим премии стал стендап-комик Джеррод Кармайкл.

Кстати, фильм «Фабельманы» удостоился и награды как лучшая драма.

Стоит отметить, что на награду в этой категории боролись Джэймс Кэмерон («Аватар 2»), творческий тандем Дэниела Шайнерта и Дэна Квана («Все везде и сразу»), Баз Лурман («Элвис») и Мартин Макдонах («Банши Инишерина»).

К слову, Спилберг известен как легендарный профессионал своего дела. Он выиграл три статуэтки «Оскар», семь раз номинировался как лучший режиссер и дважды выигрывал благодаря картинам «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список победителей, получивших премию «Золотой глобус» в 2023 году.