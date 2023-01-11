Эван Питерс получил «Золотой глобус» за роль серийного убийцы
Фото: Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»
Это уже не первая награда знаменитого артиста.
Актер Эван Питерс получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме. Он удостоился награды за свою работу в минисериале «Монстр: История Джеффри Дамера». Церемония началась сегодня ночью в Лос-Анджелесе, телеканал NBC транслировал мероприятие. Ведущим «Золотой глобус — 2023» стал стендап-комик Джеррод Кармайкл.
Стоит отметить, это уже десятая награда Эвана Питерса. Только в прошлом году артист получил премию «Спутник» за лучшую мужскую роль второго плана и премия Гильдии американских киноактеров за мастерство в телефильме или мини-сериале.
В том числе заветную статуэтку в категории «Лучшая мужская роль в комедии» получил актер Колин Фаррелл за роль в фильме " Инишерина». На эту награду претендовали мексиканский актер Диего Калва Эрнандес, британец Дэниел Крейг, Адам Драйвер и Рэйф Файнс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Пиноккио» Гильермо Дель Торо получил «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.