Победа со скандалом: Зендея бойкотировала «Золотой глобус»

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В последний раз актриса посещала премию в 2016 году.

Американская актриса Зендея не явилась на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2023 году, даже не смотря на то, что получила награду как лучшая актриса драматического телесериала («Эйфория»). Как пишет Elle, звезда не покрасовалась на красной дорожке и не поднялась на сцену за статуэткой. Ведущие мероприятия сообщили зрителям, что победительница в этот вечер была «занята важной работой». Сама актриса никак не комментирует бойкот премии.

Журналисты, впрочем, нашли некоторые причины, по которым Зендея могла пропустить важное профессиональное событие. Организаторы шоу прежде весьма пренебрежительно обошлись со звездой, раскритиковав ее роль в сериале «Эйфория», хотя за первый сезон работа удостоилась премии «Эмми». А теперь вдруг дали приз.

В 2021 году участие в проекте «Малькольм и Мари» не было воспринято коллегами всерьез. Тогда Зендея тоже пропустила «Глобус». В последний раз актриса присутствовала на церемонии в 2016 году. Как предполагают авторы издания, старые обиды могли повлиять на решение знаменитости. Иного объяснения пока не найдено, ведь даже съемки во второй части «Дюны» завершились месяц назад, после чего Зендея отправилась в круиз с бойфрендом Томом Холландом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких платьях пришли звезды на церемонию «Золотой глобус».