«Пиноккио» Гильермо Дель Торо получил «Золотой глобус»
Денис Птицын 16
Фото: Кадр из м/ф «Пиноккио», реж. Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, 2022 г.
Сказка для детей и взрослых была выполнена в жанре покадровой анимации.
Мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо получил награду «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм. Он был удостоен статуэтки за интерпретацию классической сказки «Пиноккио», в которой использовалась редкая и практически исчезающая техника покадровой анимации.
В своем выступлении он также подчеркнул, что «анимация — это тоже кино», которая не предназначена только для детей или только для взрослых, а находится «где-то посередине».
Дель Торо описал «Пиноккио» как «сказку о любви и потребности быть частью чего-то».
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