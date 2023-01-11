Лыжники катаются на зеленых склонах в Швейцарии

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Аномальное потепление нанесло удар под дых европейской инфраструктуре зимнего отдыха.

В этом месяце многим европейцам, желающим покататься на горных лыжах пришлось пересмотреть свои планы. Аномальное потепление привело к катастрофической нехватке снега на курортах от Австрии до Швейцарии.

Вот так сейчас выглядят французские Альпы. То, что еще не растаяло, с трудом можно назвать «лыжными трассами». Местами голой земли даже больше, чем снега.

Температура, которая не опускается ниже минус трех, не позволяет покрыть склоны даже искусственным снегом. Но некоторые туристы все же умудряются кататься в таких условиях. Отчего отдых стал еще экстремальнее.