Цены управляющих компаний в России будет регулировать государство

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В стране усилят контроль за ценообразованием в сфере ЖКХ.

Для управляющих компаний России планируют установить единую стоимость ремонта и ухода за подъездами.

Как пишут «Известия», этот вопрос в 2023 году должны проработать Минстрой, ФАС и Минэкономразвития. В частности речь пойдет о ремонте, содержании лифтов и уборке в подъездах.

Сегодня стандартов обслуживания и управления домами нет, цены на услуги нередко завышены, а начисление платы за ЖКХ непрозрачно. Все УК работают по-разному и отсутствие четких стандартов приводит к тому, что люди платят одну и ту же сумму, а получают абсолютно разное качество услуг.

Зачастую, жильцы не понимают почему и за что они должны платить. В связи с этим, власти также хотят усилить контроль за ценами на обслуживание и содержание жилья.