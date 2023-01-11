Не до жиру: рынок ОСАГО могут спасти б/у-шные запчасти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Но кто будет следить за качеством деталей? Предполагается, что автосервисы должны дать свою гарантию.

Использовать старые, но восстановленные запчасти при ремонте авто страховщикам хотят разрешить законодатели. Делать это можно и сейчас, но только с согласия владельца. Теперь же такое согласие не потребуется. Альтернатива, говорят эксперты, резкое подорожание и без того недешевого ОСАГО. К этому не готовы миллионы автомобилистов. Во сколько теперь обойдется полис гражданской ответственности, знает Анатолий Харитонов.

«В этом году я еще не платил за ОСАГО. С помощью смартфона и приложения или сайта можно рассчитать и посмотреть примерную стоимость. Для меня в настоящий момент стоимость ОСАГО составляет 7100 рублей. Это дороже на тысячу рублей по сравнению с прошлым годом», — признается автовладелец Александр Кашталинский.

И это при безупречной авторепутации! Александр за рулем 17 лет. Для тех, кто только-только получил права: и 18-20 тысяч не предел. В сентябре 2022-го границы базового тарифа расширили в обе стороны на 26%. Ценовая вилка для опытного водителя без богатой истории ДТП теперь от полутора тысяч рублей до семи с половиной.

Рост цен на ОСАГО специалисты объясняют несколькими факторами, один из них — лимиты возмещения вреда здоровью. Предполагается, что они вырастут в этом году в четыре раза — до двух миллионов рублей. Правда, пока до конца не ясно как это повлияет на стоимость полиса. Еще одна причина — увеличение числа подделок.

«Сейчас есть в стране регионы в которых до 50% полисов — липовые. Страховые компании не получают те деньги, которые должны были бы получать. А дальше, когда мы попадаем в страховые случаи, особенно в условиях прямого возмещения, тогда возникает ситуация, что у страховых компаний просто нет тех денег, которые требуются на возмещение», — поясняет эксперт рабочей группы по безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.

Сейчас около 70% страховой выплаты уходит на запчасти. Здесь и кроется основная причина роста цен.

«Какое-нибудь стекло на мерседес стоило 70 тысяч рублей, и вот через месяц его предлагали уже за 350 тысяч. Цены на запчасти взлетели очень резко. При этом страховой рынок ОСАГО — он был выровнен на уровень стоимости запчастей предыдущих», — добавляет председатель комитета автострахования «Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Александр Баклушин.

Выросла не только стоимость запчастей, но и сроки доставки. Путь от тех же европейских производителей, теперь лежит через Казахстан или Турцию и может занять до нескольких месяцев. Неудивительно, что использование б/у деталей становится все популярнее.

«С момента создания закона об ОСАГО там присутствовал пункт, по которому при согласовании с клиентом, использование б/у запчастей допустимо. Клиент должен дать свое подтверждение и тогда автосервис имел право использовать такую запчасть», — говорит член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

По тому же закону автовладелец может выбрать либо прямое возмещение — то есть деньги, либо ремонт. В нынешних условиях предпочтительней второй вариант, ведь фиксированная выплата не покроет стоимость новой детали. При этом согласие на установку б/у запчастей водитель может и не дать. А у страховой есть только 30 дней, чтобы все-таки найти новую деталь и провести ремонт, иначе — неустойка. Суды уже завалены подобными исками от автовладельцев.

«Он должен получить и сумму новой детали и неустойку, поскольку компания не смогла выполнить свои обязательства. И между прочим обязательства по срокам гораздо хуже, потому что на сегодняшний день запчасть можно ждать два-три месяца — это точно не вписывается в закон, который писался в недефицитный момент. Десять лет назад было все легче», — добавляет Плисов.

Уже готовится законопроект, по которому согласие водителя на б/у детали больше не потребуется. То есть если в автосервисе не будет новых запчастей — по ОСАГО используют старые, но восстановленные. На изменениях в действующем законе настаивают страховщики.

«Здесь, по всей видимости, регулятор идет по пути: если страховщиков обязать восстанавливать только новыми деталями, то нужно очень существенно изменить среднюю стоимость ОСАГО», — считает Баклушин.

Но кто будет следить за качеством деталей? Предполагается, что автосервисы должны дать свою гарантию. В страховых компаниях, помимо прочего, предлагают увеличить допустимые сроки ремонта автомобиля — до 60 дней. Или исключить из расчета время на поставку запчастей. В целом, как говорят эксперты, новая система логистики пусть и не так быстро, как хотелось бы, но начинает работать. Дефицит постепенно падает, цены приходят в норму. А значит и ОСАГО подорожает, но не так кардинально, как в 2022 году.