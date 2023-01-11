И стройка, и уборка: Россия восстанавливает освобожденный Мариуполь

Фото, видео: Чередниченко Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Российские бригады сейчас почти в каждом доме.

Большая стройка сейчас идет в Мариуполе: город восстанавливают после тяжелейших боев. Кое-где отремонтировали фасады, вставили окна и двери.

Те же здания, что уже не восстановить, будут сносить. Но строить заново, говорят в городе, будут по старым чертежам, чтобы сохранить исторический вид. Станислав Григорьев узнал, как это будет выглядеть.

Во дворах Мариуполя горят костры и ветер разносит цементную пыль. Рабочие бродят по разным этажам зданий.

В городе полным ходом и стройка, и генеральная уборка. С помощью подрядных организаций со всей России местные власти избавляются от следов ожесточенных боев.

«Вот отсюда, с верхних этажей открывается прекрасный вид на город и, видимо, это обстоятельство едва не стало роковым для этого дома. Потому что здесь были оборудованы огневые точки сюда, в последствии попал снаряд. Кстати, это здание признано пригодным к восстановлению. Соседнюю, точно такую же девятиэтажку снесли», — рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Чем ниже этажом — тем меньше разрушений и больше признаков жизни.

«Главная примета того, что город все-таки оживает и в него возвращаются люди — это вот такие надписи на квартирах. Я здесь, мы дома, стучите. Хотя по внешнему виду этой двери сложно представить, что там кто-то может жить», — сказал корреспондент «Известий».

Светлана Найденова говорит, что еще совсем недавно в ее жилище не было ни окон, ни дверей, а семейный любимец — кактус, едва не замерз на подоконнике. Теперь, вроде бы, жизнь налаживается. На кухне есть газ, в оконных проемах — новые рамы.

Впрочем, все равно сложности остаются. Новые батареи пока холодные. Сосед Найденовой по подъезду из-за этого почти замерзает.

А вот так сейчас выглядят центральные районы города. Во время боевых действий они пострадали особенно сильно. Мэр Мариуполя объясняет, почему так получилось. ВСУ в свое время устроили здесь линию обороны.

Их же прижимали к реке. Вот и отсюда, и отсюда к реке. А это вот как раз, старый участок города, небольшой.

По словам Константина Иващенко, именно в этих кварталах у строителей больше всего работы.

«Есть такие дома, которые конечно же будут демонтироваться. Но при этом это будет производиться, будет фотографироваться фасад. Фасады будут восстанавливаться в прежнем стиле», — говорит глава города Мариуполь Константин Иващенко.

А пока архитекторы отыскивают старые чертежи домов, в уже посещенной нами девятиэтажке случился самый настоящий праздник. Причем, наша съемочная группа узнала о нем случайно. Один человек на наших глазах принялся поворачивать какие-то вентили в подвале и объяснил, что дому скоро дадут отопление. В Мариуполе сегодня -10°.