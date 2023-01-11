Фото, видео: 5-tv.ru

Ночью Октябрьская набережная собрала вереницу из пяти машин, столкнувшихся друг с другом.

В Санкт-Петербурге ночью произошло массовое ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших. Но таковые могли появиться: ожидание в автомобилях чуть не привело к драке водителей. Сначала водители пытались понять, кто виноват в столкновении и охотно общались с корреспондентом. Правда, первые в цепочке столкнувшихся утверждали, что виноваты задние, а те — наоборот, винили начало «колонны».

«Я успел притормозить, а они сзади не успели. От меня началось, а (у машины впереди — Прим. ред), наверное, даже удара нет», — рассказал 5-tv.ru улыбчивый водитель. Он добавил, что все водители держали дистанцию.

Другой участник ДТП сразу припомнил, что был и шестой водитель, с которого все и началось. Но именно он сразу после аварии сразу же куда-то быстро уехал.

«Ничто не предвещало беды, тут вдруг мы встретились все дружно. Спереди, видимо, кто-то что-то не поделил, произошло экстренное торможение. В итоге мы все „поцеловались“, так сказать», — отметил водитель.

В столкновении авто таксист категорично обвинил погодные условия и неадекватных людей.

Спокойствие быстро переросло в стычку. Мужчины, которые только что спокойно рассказывали о случившемся, уже яростно обвиняли друг друга в аварии, не обращая внимание на снимающую их камеру. Впрочем, холодный ветер быстро остудил пыл разгоряченных водителей, и они разошлись по своим авто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом нашумевшем происшествии: в Красноярске водитель 20 минут не пропускал реанимобиль.