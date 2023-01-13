Как правильно хранить бытовую химию

Химсредства нужно беречь от жары, влаги и солнечного света

Фото, видео: Андрей Гордеев / ТАСС; 5-tv.ru

Распознать неэффективность продукта легко по неприятному запаху.

Неправильное хранение моющих средств не только опасно для здоровья, но и может сказаться на качестве уборки.

Основными критериями для бытовой химии являются: влажность, температура и попадание солнечных лучей. Химсредства не советуют хранить в холоде, а солнечные лучи ускоряют химические процессы.

Дезинфицирующие средства хранятся до двух лет, отбеливатели — около года, а нераспакованные кондиционеры — до трех лет. Долго служат полироли и стеклоочистители — до двух лет. А необходимый в хозяйстве уксус вообще не портится.

Самое главное при хранении моющих средств: соблюдать инструкцию и герметично закрывать упаковку, а также не держать продукт рядом с источником тепла.

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