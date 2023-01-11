Готовится уйти? Почему Стас Михайлов пропал со сцены

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Поклонники увидели артиста на главных новогодних «огоньках» страны, следующий его выход к зрителю запланирован только на март.

Еще осенью певец Стас Михайлов говорил журналистам, что стал меньше выступать. Тогда же он отменил сразу несколько концертов. 53-летний народный артист РФ заявил, что его желание дарить людям праздник неуместно в нынешней непростой ситуации. Музыкант пообещал поклонникам вернуться к привычному творческому графику позже, так как «время развлечений еще впереди». Причины «исчезновения» выясняло издание KP.RU.

В Новый год Михайлов все же порадовал зрителя и принял участие во всех главных «голубых огоньках» страны, мероприятия транслировали основные федеральные каналы. Записывались программы в декабре, на экраны выходили до 1 января — в это время певец уже давал концерт в модном ресторане Дубая. Следующий запланирован на 11 марта, исполнитель приедет в Воронеж. Это событие уже не раз переносилось то из-за пандемии, то в связи с отношением звезды к происходящему в мире.

На весну наступившего 2023 года у Михайлова были большие планы. Артист намеревался гастролировать по европейским городам — в Австрии, Германии и Чехии. Но и этот тур отменился. По России со своими программами исполнитель в последний раз прокатился в 2019 году. Сейчас увидеть знаменитость на сцене можно разве что на частных мероприятиях.

Как отмечают авторы издания, цель таких выходов понятна: за час своими песнями Стас Михайлов зарабатывает несколько миллионов рублей. Все подобные «корпоративы» проходят вдали от посторонних глаз, исключительно в кругу приглашенных. Периодически народный артист также участвует в благотворительных событиях.

Минувшие два года Михайлов провел в студии звукозаписи, а освободившееся от гастролей время — с семьей. Как выяснилось, концертную паузу музыкант потратил на создание двух новых альбомов. Композиции уже получили множество восторженных отзывов фанатов, но еще больше они ждут возможности увидеть кумира на сцене родного города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о грядущем пополнении в семье Стаса и Инны Михайловых.