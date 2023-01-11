Возможно, самый заразный: как бороться с новым штаммом коронавируса «кракен»

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В Россию новый вариант коронавируса еще не попал, но его очень легко привезти из-за рубежа.

Вся страна сегодня следит за новостями о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Фигурист попал в реанимацию с сильнейшим воспалением легких. Все настолько плохо, что спортсмена подключили к аппарату ИВЛ и планируют перевести в главную ковидную больницу страны в Коммунарке. Об этом заявил близкий друг Костомарова Илья Авербух.

При этом официальных подтверждений о коронавирусе пока нет. А ведь еще 6 января Костомаров давал представление на льду в подмосковном Ногинске — в -25°.

И это на фоне стремительного распространения нового штамма «Кракен». До России он, правда, по данным наших санитарных властей, еще не добрался. Но в Европе и США число выявленных случаев растет огромными темпами. Потому что заразность Кракена гораздо выше, чем у того же омикрона.

Насколько опасен новый вариант коронавируса и когда все-таки его ждать в Росии, расскажет Алексей Лазуренко.

Вместо сувениров — новый штамм. Вирусологи предупреждают: те, кто уезжал на новогодние праздники из страны, могли помочь «кракену» пересечь границу России.

«Он на данный момент считается самым заразным из всех наблюдаемых ранее штаммов коронавируса, и, безусловно, он несет в себе опасность, потому что многие люди могут заболеть», — заявил директор научно-клинического центра Альберт Ризванов.

Зато он принципиально отличается от собратьев. Поэтому даже букву греческого алфавита в качестве имени не взял. «Кракен» — морской монстр из скандинавского фольклора. Его вирусный тезка уже несколько месяцев держит в страхе добрую половину Америки. Каждые девять дней число заболевших удваивается.

«В течение трех недель с 1% число случаев заражения „кракеном“ превратились в 40%. Это более заразный штамм, возможно, самый заразный из тех, что мы видели до сих пор», — отметил специалист по инфекционным заболеваниям Мэттью Оутон.

«Кракен» рожден не так, как его предки. Раньше коронавирус развивался лишь мутацией РНК. Версия X появилась, в момент, когда в одной клетке встретились две разновидности штамма и обменялись биологической информацией друг с другом. По такому принципу размножаются скорее высокоразвитые живые организмы.

«Его отличие в том, что он распространяется по популяции человека и однозначно он не настолько опасен, как это было, когда к нам пришла „дельта“ или в первые годы появления вируса», — подчеркнул старший научный сотрудник Уральского аграрного университета и института монологии и физиологии Уральской аграрной академии наук Михаил Блоков.

Ученым еще предстоит это подтвердить, но мутация «кракена» похоже восстановила возможность вируса уверенно захватывать клетки. Еще у него неплохо получается обманывать наш иммунитет. Это значит, что наличие антител — больше не идеальная защита от заражения коронавирусом.

«Есть группа риска — это дети. Это, соответственно, пожилые люди с различными хроническими заболеваниями. Здесь мало чего поменялось. К счастью, большинство из нас уже переболело, может быть, даже неоднократно коронавирусной инфекцией. И, кроме того, многие из нас были вакцинированы. По этой причине какая-то защита нас у всех уже есть», — отметил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Биологический монстр ставит под сомнение эффективность существующих сегодня вакцин. Впрочем, двухкомпонентные препараты, в число которых входит и российский «Спутник V», помогают избежать, в первую очередь, тяжелых форм болезни. В России вакцинацию прошло больше 90 миллионов человек. Поэтому сегодня в большинстве регионов число выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших.

«И в зависимости от нашей предыстории, нашего взаимодействия с другими коронавирусами, то есть уханьским, „дельта“, или „омикроном“, то есть с кем мы взаимодействовали. И у нас уже сформировалась предыстория», — рассказал вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

Сегодня «кракен» пробрался уже в 30 стран мира. И везде пытается стать доминирующим штаммом. В России у него серьезная конкуренция: десятки «двоюродных собратьев» — разновидностей «омикрона». Не отличаются они и симптомами: насморк, кашель, боль в мышцах, температура. Ее наличие — повод обратиться к врачу. Да и методы профилактики не меняются: маска, антисептик. И прививка один раз в полгода.