В Москве и Петербурге ожидается ледяной дождь

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перепады погоды в России продолжают портить людям настроение.

Похоже петербуржцам и старый Новый год придется праздновать под зонтами. На город снова надвигается оттепель. Уже скоро будет около 0°. Но такую погоду вряд ли можно назвать комфортной. Снегопады и сильный ветер могут смениться ледяными дождями.

Самыми теплыми будут выходные — тогда воздух прогреется до +2°. Горячая волна после арктической стужи накроет и Москву. Правда, ждать придется до конца недели.