Загадочная Плакса Миртл: как сейчас живет звезда «Гарри Поттера» Ширли Хендерсон

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Тайная комната», реж. Крис Коламбус, 2002 г.

Вы все знаете Плаксу Миртл из «Гарри Поттера». Но что вам известно об актрисе, которая ее играла?

Наверняка многие из вас на новогодних каникулах пересматривали любимые фильмы о Гарри Поттере. Вспоминали трогательные моменты и любимых актеров. Но все ли из вас помнят Плаксу Миртл? Спорим, вы практически ничего не знаете об актрисе, которая ее сыграла? Не беспокойтесь, 5-tv.ru расскажет все о карьере и личной жизни актрисы Ширли Хендерсон.

Дорога к популярности

Впервые британская актриса Ширли Хендерсон появилась на экранах в детском телевизионном фильме «Тень камня». Затем некоторое время играла в театре и только в 1990-е вернулась на экраны, сыграв эпизодическую роль в сериале о Второй мировой войне «Пожелай мне удачи». В 1995 году актриса сыграла в телесериале BBC «Хэмиш Макбет».

Дорога в большое кино открылась ей в этом же году, когда она исполнила роль Мораг в фильме «Роб Рой», а в 1996 году — роль Гейл в картине «На игле», по которой вы точно должны ее вспомнить.

В 2000-е годы актриса снялась в ряде телевизионных фильмов, таких как «Как мы живем теперь», «Последний король» и «Грязная любовь».

Кстати, практически никто не помнит, но именно Хендерсон исполнила роль подруги главной героини Джуд в фильме «Дневник Бриджит Джонс».

И, вот, наконец, долгожданная роль! В возрасте 36 лет ее позвали сыграть привидение 13-летней школьницы Плаксы Миртл в фильме «Гарри Поттер и тайная комната» в 2002 году. Через три года она снова вернулась к роли Миртл в четвертой части киносаги — «Кубок Огня».

Также актрисе удалось поработать даже с режиссером Софией Кополла в ее фильме «Мария-Антуанетта» и с режиссером Маттео Гарроне для его фильма «Страшные сказки».

Несмотря на то, что она снималась в очень малом количестве фильмов, состояние актрисы превышает миллион.

Тайные любовники и свадьба в 57 лет

До сих пор мало кто знает подробности о личной жизни Ширли Хендерсон. Она всегда жила довольно скромно, не попадая на первые полосы таблоидов. Более того, практически всю свою жизнь она была одинока.

Хотя, конечно, многие СМИ писали, что у нее всегда был загадочный муж, который оставался с ней на протяжении всей жизни.

За все время стало достоверно известно только об одних отношениях актрисы: она долгое время встречалась с коллегой по съемочной площадке «Повседневности» Джоном Симмом. Однако их роман продлился недолго. Сейчас у актера есть семья и дети.

Признаемся, в свои 57 лет актриса выглядит довольно молодо. Неужели отстутствие отношений так благотворно влияет на красоту женщины?

Актриса Ширли Хендерсон в свои 57 лет выглядит гораздо моложе своих сверстников. Фото: Zuma / ТАСС

Хотя, буквально на днях появилась информация о том, что Хендерсон тайно вышла замуж. Об этом сообщили британские СМИ. Известно лишь о том, что с этим человеком она встречается уже давно. А на днях на пальце актрисы глазастые папарацци заметили обручальное кольцо.

Согласно информации источника, влюбленные обменялись клятвами на секретной церемонии перед очень близкими друзьями и семьей ранним утром в один из первых дней января 2023-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умер озвучивший распределяющую шляпу в «Гарри Поттере» актер Лесли Филиппс.