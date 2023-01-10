Страны G7 хотят установить два потолка цен на российскую нефть

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Введение ценового потолка на российские нефтепродукты оказалось сложнее, чем ограничение стоимости сырой нефти.

Страны G7 планируют установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя G7.

«Коалиция „большой семерки“ будет стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты в феврале: один — для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой», — пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что введение ценового потолка на российские нефтепродукты сложнее, чем ограничения стоимости сырой нефти, поскольку зачастую цены на них зависят от того, где их покупают, а не где производят.

Западные нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз полностью отказался от поставок из РФ по морю и вместе со странами G7 и Австралией установил предельную цену в 60 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ о запрете поставок российской нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте прописана предельная цена. Указ вступит в силу 1 февраля, дату решения по нефтепродуктам позже определит правительство.

Экономист Натик Джафарли ранее заявил, что ответные меры Москвы на установление странами Запада потолка цен на российскую нефть будут весьма ощутимыми.

По мнению эксперта, в первую очередь последствия почувствуют компании, осуществляющие страхование и логистику. В целом же потолок цен и ответ на него Москвы, считает Джафарли, спровоцируют напряженность на нефтяных рынках в будущем.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в комментарии 5-tv.ru объяснил, как от введения потолка цен на российскую нефть и ответных мер на него Москвы выиграют Турция, Китай и Индия.