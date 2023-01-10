Российские военные рассказали о танковой дуэли с ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Уникальное видео боя завирусилось в соцсетях.

Российские бойцы, участвовавшие в танковой дуэли с украинскими войсками в Донбассе, кадры которой облетели соцсети, рассказали о том, как это произошло.

«В тот день с утра была получена задача, были получены координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся», — рассказал боец с позывным «Дим Димыч» в беседе с РИА Новости.

В свою очередь наводчик-оператор экипажа «Пламя» уточнил, что его задачей было вычислить координаты украинского танка, пока две другие российские бронемашины отвлекали неприятеля. По словам военного, бой завязался после того, как противник обнаружил себя, открыв огонь.

«Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел — нанес ответный огонь. Сделали ответный выстрел», — рассказал он, отметив, что в ходе боя удалось поразить две машины противника.

По словам бойцов, в основном они работают с закрытых огневых позиций, но иногда случаются и прямые дуэли с противником. Самое сложное, говорят военнослужащие, — это поиск цели, когда «едешь и понимаешь, что все в один момент может закончиться».

Уникальное видео танковой дуэли в Донбассе с участием трех российских и двух украинских боевых машин было опубликовано на днях.

На кадрах видно, как один из российских танков съезжает с асфальтированной дороги на проселочную и направляется к лесополосе. Два других в это время продолжают движение, отвлекая внимание двух украинских машин, затаившихся в другой лесополосе.

Как только противник открыл огонь по российским танкам, третий танк, зашедший с фланга, атаковал украинские машины, подбив их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что проводимая Россией спецоперация по защите Донбасса показала всему миру, что танки не потеряли своей актуальности.