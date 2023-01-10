Филипп Киркоров избежал наказания за перформанс на кресте

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Поп-короля пытались уличить в оскорблении чувств верующих, но его адвокаты пресекли провокацию.

Филиппа Киркорова не смогли привлечь к ответственности за скандальный номер «восхождение на Голгофу». Об этом заявили в офисе адвоката Александра Добровинского.

Как пишет Газета.ру, следствие не выявило в действиях артиста состава преступления.

«Нами были предоставлены следствию аргументы, которые уничтожили всякую возможность даже на инсинуации некоего преступления и его состава, которые злопыхатели пытались инкриминировать Филиппу Киркорову в известном концертном номере «Восхождение на Голгофу», — заявил адвокат певца Александр Добровинский.

По словам защитника, в своем шоу Киркоров не планировал задеть чувства верующих. К тому же его клиент многократно заявлял, что уважительно относится к христианству. Добровинский убежден, что с помощью иска ненавистники попросту хотели ограничить творческую деятельность его подопечного.

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