«После первого придет второй»: врач оценил риски Ивана Краско после инсульта

Невролог Арсенин: первый инсульт в 92 года говорит о сильном организме Ивана Краско

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; ВКонтакте / piavki; 5-tv.ru

Сейчас артисту нужен отдых, несмотря на его тягу к сцене.

Новость о госпитализации народного артиста России Ивана Краско с инсультом потрясла всех поклонников актера. Однако его состояние стабилизировалось, а сам он уже рвется на сцену.

О том, насколько опасно будет выходить на работу сразу после инсульта, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-невролог Сергей Арсенин.

«После первого инсульта очень часто, (90% случаев), если не принимать никаких мер, то придет второй. А он намного сильнее, серьезнее и страшнее. После первого инсульта, если он был ишемический, люди реабилитируются полностью. Есть даже пациенты, которые после первого инсульта бегом занимаются, марафоны пробегают и все отлично», — рассказывает эксперт.

Тем не менее, по его словам, есть и другие случаи, когда даже молодые люди могут умереть в течение какого-то срока после первого инсульта, если будут наплевательски относится к своему здоровью.

«Если повезло, и ты выжил: без парезов, без параличей — это ты под боженькой ходишь», — говорит Арсенин.

Однако, по его мнению, первый инсульт в 92 года — это даже «удача».

«Если первый инсульт произошел только в 92 года — это же насколько сильный организм. Во-первых, человек дожил до такого возраста, а если еще и первый инсульт в таком возрасте, то организм очень сильный», — заключил невролог.

Иван Краско был госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, диагноз подтвердился. Уехал он по скорой, находится Елизаветинской больнице, вчера его перевели в общую палату. Неврологическое отделение, пока состояние удовлетворительное.

Пока врачи рекомендуют Ивану Краско остаться в больнице и «прокапаться». Остается только гадать, последует ли артист этому совету, ведь раньше он игнорировал рекомендации медиков и выписывался раньше положенного срока, потому что тосковал по театру и сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало известно о состоянии госпитализированного Ивана Краско.