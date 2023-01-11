Старая одежда угрожает планете экологической катастрофой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Вполне вероятно, скоро проблема с переработкой отходов из ткани в России будет окончательно решена.

Россия как раз сейчас замещает на своем рынке переработчиков текстиля. Раньше старую одежду принимали, например, в магазинах H& M, а тряпки при этом почему-то ввозили к нам из-за рубежа. Долго, дорого, нелогично. С уходом иностранных компаний все встает на свои места. Теперь мы нашли применение изношенным вещам. и заодно экологию улучшили. Анна Воропай о том, как работает полезная цепочка.

Например, у этих ползунков есть только два пути — попасть в магазин, где их, возможно, кто-то купит, или отправиться на переработку. На этот склад ненужные вещи попадают из пунктов приема одежды и контейнеров, расставленных по городам.

Без сортировки вся эта одежда сразу попала бы на свалку, где разлагалась бы не один десяток лет. Здесь этот Эверест из мешков разберут всего за несколько дней. Какие-то вещи действительно утилизируют, но большую часть постараются отдать в благотворительные магазины.

Если одежду не купят или не заберут даром, она вернется на этот же склад. Тогда вещи из синтетики разрежут на кусочки, чтобы набить ими матрасы. А вещи из натуральных тканей: старые футболки, полотенца или простыни, — пойдут на тряпки. Так называемый обтирочный материал покупают заводы или автомойки. Основательница проекта по переработке вещей рассказывает: еще недавно такое вторсырье у нее не брали даже бесплатно.

«К нам все эти годы, например, едет обтирочный материал из Европы. То есть мы закупаем обтирочный материал. Мы уже давно самостоятельно можем его и собирать в России, и резать в Россию. И не закупать его из Европы и тем более из Китая. Вы представляете, какой там транспортный след из-за того, что мы этот материал везем из Китая! Это же катастрофа!» — эмоционально возмущается основательница проекта по переработке вещей Ольга Шигаева.

Тряпки из старой европейской или китайской футболки в России служат всего минут десять. Пока ими не вытрут что-то мокрое или грязное. А потом их отправят разлагаться на наш мусорный полигон. Там текстиль и так занимает около 10% места. Эта неэкологичная схема работала, пока не грянули санкции и не начались проблемы с логистикой. Завозить тканевое сырье по прежней цепочке в Россию стало слишком дорого. Теперь, спустя почти год, европейское заменили на азиатское.

«Отечественное сырье занимает не больше 20%. 80% до сих пор все равно составляющая импортная. Около половины — это китайское сырье, остальное заходит от старых наших поставщиков», — заметил генеральный директор компании по переработке текстиля Евгений Садовский.

Переработкой вещей в России занимаются в основном экоактивисты. Бизнес этот — не слишком рентабельный. Хотя стали появляться удачные проекты. В Екатеринбурге например, из стартапа вырос целый свой завод.

«85% переработчиков лишились сырья потому что его завозили. И мы как раз были одни из немногих, кто организовал всю инфраструктуру российской сборки. И мы наоборот приросли в количестве собираемого текстиля», — поделился основатель проекта Денис Лекомцев.

Сейчас перерабатывать стали в три раза больше, чем год назад. Работает завод на российском оборудовании. Станок для резки тканей — из Петербурга, пресс — из Подольска, а машину для разволокнения специально разработали в Новотроицке.

«После того, как волокно прочесалось, у нас поучается техническая вата. Она еще называется „регенерированное волокно“, его дальше можно использовать либо для набивки, либо при доработке технологии можно собрать их этого волокна новую нить и сделать новое изделие», — отметил предприниматель.

Что делать с ненужной одеждой, пока не знают во всем мире. Еще недавно свои текстильные отходы Европа отправляла под видом популярного в 90-х сэконд-хэнда. Из США вещи везли в Африку, как помощь местному населению. Там от такой благотворительности не знают, как отказаться. На пляжах уже выросли дюны из американских джинсов, платьев и рубашек.

«Это очень опасно, потому что речь идет в первую очередь о перекрытии почвы. Вот эти отходы, бывшая одежда так называемая, она перекрывает почву. Что приводит к ее деградации», — предупредил эколог Борис Кокотов.

Чтобы импортные вещи не забивали российские полигоны, нужно немного — построить инфраструктуру и научиться сдавать вещи на переработку. И рвать на тряпки собственные футболки.