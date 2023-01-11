Вымещают зло на мирных людях: последствия обстрела Донецка боевиками ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

ВСУ ударили сразу по четырем районам Донецка.

Из-за провалов на донецком направлении все свое ожесточение ВСУ сейчас обрушивает на тех, кто ответить не может. На мирных жителей.

Донецк снова подвергся массированному обстрелу. Из «Градов» ударили по домам и автомобилям, по магазинам, по трамвайной остановке. В общем, били неразборчиво, с единственной целью — максимально навредить. Валентин Трушнин увидел последствия удара.

«Сегодня Ленинский район Донецка, где находится частный сектор, был обстрелян со стороны ВСУ реактивными системами залпового огня. То ли это «Град», то ли это «Вампир». Вот здесь лежит кусок хвостовика. Калибр — 110-й. Судя по калибру, это «Град», — показывает Трушнин кадры с места происшествия.

На видео — повсюду следы разрушений. Снарядами сносило заборы, они падали прямо во дворы частных территорий, где проживают мирные жители.

Один из местных жителей показал нашей съемочной группе, что тяжелый осколок от «Града» валяется прямо на улице. Он показал, что у одного из домов снесло крышу во время обстрела.

«11 „Градов“, говорят, прилетело. Так говорят. Ну много было. Весь этот поселок…все било, весь квартал накрыли. И все бьют, бьют. Уже было такое здесь», — рассказывает местный житель.

На улице съемочная группа «Известий» также нашла сильно поврежденную из-за атаки ВСУ машину.

Одна из местных жительниц рассказала, что у нее из-за обстрела ранение получила собака.

«Во дворе бегала. Там окна все повылетали. Забор вылетел», — рассказывает жительница Донецка, которая пытается после обстрелов найти ветеринара для оказания помощи псу.

«А здесь снаряд попал прямо в здание магазина. Была ранена женщина в ногу, ее забрала скорая помощь», — рассказал Трушнин.

Один из местных жителей показал нашему корреспонденту последствия обстрела внутри своего дома. В его доме обвалилась крыша.

«Эта плита рухнула, бетонная. Это все упало», — показывает он.

В результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками минимум один человек погиб и еще девять получили ранения.