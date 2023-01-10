Пашинян допустил обращение в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН по ситуации в Карабахе

Фото: Патрин Александр / ТАСС

Глава правительства Армении подчеркнул доверительность отношений между Москвой и Ереваном.

Армения может обратиться в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Армения не может не продлить мандат (российских миротворцев. — Прим. ред.), но, если она увидит, что процессу что-то угрожает, мы, конечно, в том числе как государство-гарант безопасности Нагорного Карабаха, должны пытаться найти другие меры», — сказал он.

Пашинян уточнил, что Ереван будет принимать решения, исходя из ситуации, но при этом для него приемлемы российские предложения по урегулированию армяно-азербайджанского вопроса. Политик подчеркнул доверительность отношений между Москвой и Ереваном.

«Отношения между нами и Россией никогда раньше не были такими доверительными, так как <…> все то, что я вам сейчас говорю публично, прямо и откровенно говорится (российским партнерам. — Прим. ред.)», — отметил глава правительства Армении.

Также Пашинян прояснил позицию Еревана о будущем Нагорного Карабаха. По его словам, Армения не «демонстрирует претензий» на определение судьбы Нагорного Карабаха, так как решающую роль в этом должен играть народ региона.

При этом Армения, добавил Пашинян, участвует в обеспечении безопасности Нагорного Карабаха, так как подписала документ о мандате российских миротворцев. Также Ереван ведет переговоры о начале «видимого для международного сообщества» диалога между армянским населением Карабаха и Азербайджаном, заключил Пашинян.

Россия на сегодня остается единственным переговорщиком по Нагорному Карабаху, которому доверяют обе стороны. Ранее европейские чиновники пытались примирить Баку и Ереван в Вене. Но после того как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия в конфликте играет на азербайджанской стороне, официальный Баку тут же отказался общаться с французскими властями. В свою очередь Ереван не доверяет Вашингтону, так как Госдеп считает, что Карабах должен оставаться под юрисдикцией Баку вне зависимости от того, что думают местные жители.

Как сообщал 5-tv.ru, в октябре на встрече в Сочи резидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху.