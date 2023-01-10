«Сезонные заболевания»: в каком состоянии находится Светлана Светличная

Невестка Светланы Светличной: у актрисы грипп и она находится под наблюдением врачей

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Звезда советского кино под пристальным наблюдением врачей уже несколько месяцев. Есть ли надежда?

Состояние российской актрисы Светланы Светличной волнует ее поклонников уже очень долгое время. Так, сегодня стало известно о том, что у нее все стабильно, но она все еще остается в клинике. Об этом РИА Новости рассказала невестка знаменитости Ольга Калимбет.

«Никакого крайне тяжелого состояния нет, просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, все это», — сказала Калимбет.

По ее словам, актриса все еще восстанавливается после разных болезней.

О госпитализации Светланы Светличной стало известно в конце ноября. Сообщалось, что поводом для обращения к врачам стало резко ухудшившееся самочувствие актрисы. Звезда стала часто терять вещи и не могла найти их, а через какое-то время вспоминала местоположение. Также знаменитость искренне считала, что ей 41 год, хотя 15 мая ей исполнилось 82. Помимо этого артистка не помнила, в каких фильмах снималась.

Позже стало известно, что госпитализация актрисы Светличной в больницу была вызвана осложнениями от болезни Альцгеймера. Ей были назначены нейропротекторы, сосудистый комплекс, лечебная гимнастика, а также занятия с психологом. Специалисты проводят когнитивные тренинги с артисткой, чтобы сохранить ей остатки памяти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сделает со Светличной болезнь Альцгеймера.