«Леша остался в 2022 году»: Ивлеева поставила точку в отношениях с Элджеем

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Популярная блогер и телеведущая после развода с рэпером не была замечена в продолжительных любовных историях. Личного счастья ей не принес и проект «Сердце Ивлеевой».

Анастасия Ивлеева вместе с экс-супругом Элджеем неоднократно подогревали слухи о возобновлении отношений. Однако в новом году девушка решила поделиться откровениями в своем микроблоге. Блогер намекнула, что перестала поддерживать связь с бывшим мужем.

«Друзья, дам один комментарий на тему шоу и вообще своей личной жизни (первый и последний раз): всех своих бывших, ВСЕХ!!! я оставляю в 2022! Пора двигаться дальше», — призналась Анастасия.

Несмотря на это, поклонники теледивы вновь атаковали ее вопросом «Где Леша?». В ответ на это девушка еще раз напомнила, что решила оставить всех своих бывших партнеров в 2022 году, в числе которых рэпер Алексей Узенюк более известный как Элджей.

Также звезда не оставила без внимания и вопросы про шоу «Сердце Ивлеевой». Она подчеркнула, что эта история также осталась для нее в прошлом.

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