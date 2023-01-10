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Звезда считает, что наследнице нужно улучшить свой интеллект, прежде чем крутить романы.

Маша Распутина пытается ограничить свою 22-летнюю дочь в общении с противоположным полом. По ее мнению, сначала девушке следует получить образование, а уже потом строить отношения.

В интервью «МК» певица призналась, что не готова встречать в доме будущего зятя, которого может привести дочь.

«Выгоню сразу! Даже пусть и не думает!» — возмутилась артистка.

Распутина убеждена, что перед тем, как создать семью, ее дочери следует получить образование и определиться со своим будущим. Пока что у 22-летней Марии Захаровой возникают сложности с этим — звездная наследница бросила вуз и практически все свободное время посвящает социальным сетям.

«Для того, чтобы появился нормальный жених, с интеллектом, нужно самой быть интеллектуальным существом. Так что мы будем с дочкой заниматься и совершенствоваться!» — пообещала певица.

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