Дошутился: Галкин* лишится наград Кемеровской области из-за нацистского лозунга

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Местный совет ветеранов считает, что юморист не достоин медали «За веру и добро» и ордена Почета Кузбасса.

Сбежавший за рубеж Максим Галкин* продолжает гнуть антироссийскую линию во время своих выступлений. К тому же во время одного из концертов он прокричал со сцены лозунг в поддержку украинских националистов. Из-за этого активисты Кемеровской области потребовали отобрать у него региональные награды.

Еще в 2004 году Галкин* получил медаль «За веру и добро», а в 2013-м ему вручили орден Почета Кузбасса.

«Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тысяч человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград», — говорится в заявлении общественников.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал это предложение, о чем сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Галкин* прокричал со сцены укронацистский лозунг вслед за Валерием Меладзе.

* — признан иноагентом в РФ.