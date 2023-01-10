«Мавроди» из Выборга: мошенница выкачала из «вкладчиков» пирамиды 300 миллионов

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Предприимчивая девушка действовала по всем известной «классической» схеме, однако все равно нашлись наивные люди, жаждущие легкого обогащения.

Жительница Выборга под видом удачливого инвестора создала финансовую пирамиду, с помощью которой умудрилась «выкачать» из доверчивых граждан около 300 миллионов рублей.

По информации 5-tv.ru, одна из пострадавших от действий мошенницы в своем заявлении в полицию потребовала взыскать с той 1,8 миллиона рублей. Со слов потерпевшей, она передала своей 26-летней знакомой, которая называла себя «инвестором», 380 тысяч рублей, оставшиеся от продажи квартиры. Девушка обещала выгодно вложить их с прибылью более 100% в год!

Первое время потерпевшая действительно ежемесячно получала на банковскую карту переводы в размере 10% от прибыли. Более того, «инвестор» без проблем переводила в случае необходимости прибыль в полном объеме. При этом она просила клиентку привлечь к «инвестициям» друзей и знакомых.

Не имея причин сомневаться в порядочности «инвестора», потерпевшая еще несколько раз переводила ей крупные суммы. В общей сложности в период с марта 2021 по ноябрь 2022 она передала девушке около 4,9 миллиона рублей, все это время получая проценты с «прибыли».

Однако в конце ноября поведение «инвестора» стало подозрительным. Она перестала выплачивать клиентке деньги, начала «кормить завтраками», а затем и вовсе перестала отвечать на звонки и удалилась из всех соцсетей. На тот момент ее задолженность перед клиенткой с учетом ранее выплаченных «процентов с прибыли» составила около 1,8 миллиона рублей.

В поисках «инвестора» потерпевшая вышла на ее мужа, однако тот сообщил, что они давно в разводе. Также молодой человек рассказал, что бывшая супруга обманула его самого и его родителей, и что на нее уже подавали заявление в полицию. Кроме того, девушка ранее признавалась, что участвовала в финансовой пирамиде.

Далее потерпевшей удалось связаться с одной из знакомых аферистки, от которой она узнала, что далеко не единственная стала жертвой предприимчивой девушки. Оказалось, что та обманула более 360 человек, которые тоже стали «вкладчиками» ее пирамиды.

По информации из соцсетей, мошенница действовала по классической схеме: получая от одних «инвесторов» деньги, она передавала их другим в качестве «прибыли». Однако затем она просто начала присваивать все себе и начала жить на широкую ногу. В частности, приобрела люксовый автомобиль, недвижимость и ездила на шоппинг в самые дорогие бутики Петербурга и Москвы.

На данный момент общая сумма задолженности мошенницы из Выборга перед «вкладчиками» составляет 300 миллионов рублей. При этом сама девушка свою вину признает и говорит, что готова сесть в тюрьму. В то же время рассчитаться по долгам она не может, так как денег, по ее словам, у нее не осталось.

Сейчас по заявлению потерпевшей от действий мошенницы женщины в Выборгском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве доверчивые вкладчики отдали организаторам финансовой пирамиды около 90 миллионов рублей.