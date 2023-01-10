Перекресток судьбы: кадры ДТП, вызвавшего роды у пассажирки в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Помочь роженице вызвались сотрудники Следственного комитета.

Беременная женщина вместе с мужем попала в аварию на Волгоградском проспекте в Москве. Стрессовая ситуация вызвала у будущей мамы стремительные роды. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru. На видео заметно, как две иномарки столкнулись — черная машина ловко протаранила белую. Бренды автомобилей пока неизвестны, однако один из них принадлежал Nissan.

Сообщается, что в ДТП пострадал один человек и два легковые машины. За рулем одного из них находился отец ребенка. Он заявил, что беременную жену помогли довести до роддома сотрудники Следственного комитета.

«Родила мальчика. Роды начались стремительные», — объяснил мужчина.

Новая информация о случившемся уточняется. Ранее 5-tv.ru сообщал о вероятных причинах крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. На воздушном судне находилось 12 пассажиров. Во время жесткой посадки погибли два человека: пилот и одна из женщин, находившихся в самолете.