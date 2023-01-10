Дорога свободна: езда автомобилей по Крымскому мосту разрешена

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Работы завершились раньше заявленного срока, теперь машины спокойно могут проезжать по дороге.

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили после ремонтных работ. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

«Сегодня в 14:10 по московскому времени возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Два дня назад Минтранс РФ сообщил о закрытии автодорожной части Крымского моста из-за ремонта. Планировалось, что ограничения будут действовать с трех часов ночи на подъездах к переправе, а уже с четырех утра до 16:00 закроется автодорожная часть. Однако автомобильное движение получилось запустить раньше заявленных сроков.

Стоит отметить, что 21 декабря 2022 года тоже закрывали автомобильную часть моста, но в этот же день движение вновь открыли. Также в декабре вице-премьер Марат Хуснуллин приказал усилить меры досмотра транспорта, чтобы снизить время ожидания разрешения на проезд для шоферов.

В том числе Хуснуллин сообщал о начале ремонтных работ на левой автомобильной части моста. Полное завершение восстановления транспортной и инженерной инфраструктуры сооружения, а также восстановление железнодорожного полотна назначено на конец текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о повреждении промышленной инфраструктуры.