Умер бывший патриарх Иерусалимский Ириней

Фото: сайт orthodoxia.info

Названный в миру Эммануилом Скопелитисом, по всей видимости, будет похоронен в Греции. Это обусловлено его длительным противостоянием с правительством Израиля.

Бывший патриарх Иерусалимский Ириней умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил портал «Вима ортодоксиас».

Священнослужитель ушел из жизни утром, 10 января, в частной клинике в Афинах. Его тело вскоре перенесут в Афинскую митрополичью церковь. Молитву отслужит по случаю смерти отслужит архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. Похоронен усопший наверняка тоже будет в Греции.

Патриарх Ириней I (в миру Эммануил Скопелитис) родился 17 апреля 1939 года на Самосе. Более 20 лет он был экзархом Гроба Господня в Афинах.

Патриархом Иерусалимским его избрали в 2001 году — через восемь месяцев после смерти предшественника на этом посту. Столько времени выбор нового патриарха занял потому, что израильское правительство отклонило пятерых кандидатов.

По итогам голосования кандидатуру Иринея признали все вовлеченные стороны, кроме правительства Израиля. Спустя четыре года Ириней был низложен и извергнут из сана. Восстановили его в июле 2019-го, но уже в звании бывшего патриарха Иерусалимского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский Франциск впервые в истории проводил своего предшественника в последний путь. Церемония прощания с Бенедиктом XVI прошла в главном храме католического мира — Соборе Святого Петра в Ватикане.