УЕФА создаст рабочую группу по возвращению российских команд в турниры

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Формирование дорожной карты возвращения российских клубов и сборной в международный футбол начнется уже на этой неделе.

УЕФА создаст рабочую группу по возвращению российского футбола в международные турниры на этой неделе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

«Планируем, что УЕФА на этой неделе осуществит формирование рабочей группы. Пока ждем, кто туда войдет. Это вопрос консультации, каждая из сторон будет делать свои предложения. Сейчас идет работа в стандартном режиме», — сказал он.

В конце декабря на исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Тогда же совместно с УЕФА было решено собрать рабочую группу для выработки дорожной карты по возвращению российских клубов в международные турниры.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что в рабочую группу будут приглашены представители Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА.

В сентябре УЕФА не допустил сборную России до участия в жеребьевке Евро-2024. Причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, которое по умолчанию действует «до дальнейшего уведомления». В мае УЕФА также отстранил российские клубы и сборную на сезон 2022–2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему российские арбитры не вошли в список судей ЧМ по футболу в Катаре.