Новые подробности: принц Гарри раскритиковал старшего брата в своей книге

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Примирение с королевской семьей, кажется, стало невозможным после публикации скандальных мемуаров.

Принц Гарри написал книгу с символическим названием «Запасной», в которой во всех красках рассказал обо всех тайнах и скандалах внутри Букингемского дворца. И как всегда, где Гарри — там конфуз. В книге досталось всем, но больше всего — его старшему брату принцу Уильяму.

В своих мемуарах герцог Сассекский высмеивает то, что Уильям начал рано лысеть, критикует его черты лица и заявляет, что с возрастом тот стал меньше похож на маму.

«Его знакомый хмурый взгляд, который всегда был его недостатком в общении с мужчинами, его вызывающая тревогу лысина более сильная, чем моя собственная, его знаменитое сходство с мамой, которое исчезло с возрастом», — написал Гарри в своей книге.

В интервью Андерсону Куперу герцога Сассекского спросили о его «резких» комментариях по поводу родного брата.

«Я совсем не считаю их резкими. Мы с братом любим друг друга. Я очень люблю его. Между нами было много боли, особенно за последние шесть лет», — ответил Гарри.

По информации американского издания Express, возле Букингемского дворца после выхода книги появился плакат, призывающий Гарри и Уильяма прекратить вражду.

«Бросьте говядину, а не родного брата», — такой слоган написала компания, производящая мясо на растительной основе.

Принц Гарри всегда считал себя запасным вариантом, в то время как принц Уильям всегда был истинным наследником. В своей книге «Запасной» Гарри рассказал, каково всю жизнь находиться в тени старшего брата.

«Ничто из того, что я написал, никогда не предназначалось для того, чтобы навредить моей семье», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри обвинил королевскую семью в издевательствах над Меган Маркл.