«Увезли ночью»: Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации
Светлана Шевченко 1 100
Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Предварительно, у олимпийского чемпиона диагностирована пневмония.
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации одной из московских больниц. По данным 5-tv.ru, 45-летний спортсмен пожаловался на боли в груди и слабость. Известно, что тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Медики, предварительно, диагностировали пневмонию.
«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью», — подтвердил госпитализацию коллеги ТАСС фигурист и продюсер Илья Авербух.
Подробности состояния прославленного спортсмена уточняются. В начале января Роман Костомаров принимал участие в новогоднем шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».