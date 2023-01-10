Алкоголизм? Депрессия? Психолог объяснил, что происходит с Варнавой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Знаменитая красавица резко поменяла стиль. Фанаты переживают за здоровье телеведущей, вдруг ее голова уже лысая?

Здоровье звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы в последнее время сильно волнует поклонников. Недавно юмористка предстала в новом образе — короткая стрижка под мальчика и необычный прикид. Всегда женственная и утонченная красавица резко сменила прическу, а из шикарных платьев переоделась в размашистые вещи.

В конце телеведущая призналась — волосы не настоящие, однако не все фанаты поверили оправданиям артистки. Вдруг «парик» — это заново отросшие локоны? В любом случае поводы для переживаний есть. Знаменитость давно волнует подписчиков экстремальной худобой и усталым видом.

Тем более, в последнее время ее жизнь пошла под откос: развод с режиссером Александром Молочниковым и увольнение из театра. Поклонники уверены, необычные перемены в поведении звезды говорят о болезни или нервном срыве. Может ли помочь смена образа Варнаве? Психолог Андрей Зберовский так не считает. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что категоричные поступки только усугубляют ситуацию.

«Никогда это не помогало никому. Из того, что я знаю, на протяжении нескольких лет подряд у Варнавы были проблемы с алкоголем и депрессивная ситуация. Поэтому то, что сейчас с ней происходит — это логическое следствие депрессивных состояний, особенно на фоне алкоголя. В этом случае смена образа кардинально не помогает, только наоборот вызывает еще большее отторжение и удивление у общественности», — объяснил эксперт.

По словам Зберовского, звезде Comedy Woman следует вернуться к привычному, женственному образу, благодаря которому она стала известной и востребованной артисткой. Знаменитости стоит решить проблемы с пристрастием к спиртному и наладить свое ментальное состояние. В этом случае жизнь телеведущей наладится, появятся положительные изменения на личном фронте и в профессиональной сфере.

«У нее был женственный образ, секси леди, который был востребован, привлекал людей. Если на фоне своих трудностей человек еще теряет тот образ, который вызывал интерес, привлекал зрительские симпатии, то это, на мой взгляд, стратегически ошибочное действие», — подытожил психолог.

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