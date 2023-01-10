Анастасия Стоцкая показала редкое фото с единокровным братом Павлом Майковым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

У актеров одна мать, но разные отцы. Какие отношения между ними на самом деле?

Российская актриса и певица Анастасия Стоцкая опубликовала на своей странице в Instagram* архивное фото с братом. Маленький мальчик на кадре — актер Павел Майков.

Анастасия и Павел — единоутробные брат и сестра, то есть рожденные от разных отцов. В интернете было много слухов о том, что они завидуют друг другу и не дружат, но на самом деле никакой неприязни между актерами нет, они поддерживают теплые дружеские отношения.

Как пишет Газета.ру, Стоцкая старается регулярно видеться с братом и его семьей. К слову, сейчас Майков второй раз женат и воспитывает сына от первого брака. С супругой брата Стоцкая в нормальных отношениях, но дружбой это назвать нельзя.

«Стараемся встречаться на выходных. Не скажу, что я дружу с новой женой брата Марией. Конечно, мы приглашаем друг друга на дни рождения, но не больше. Но Даня с ними дружно живет. У них все хорошо», — поделилась певица.

Сама Стоцкая в 2019 году рассталась с бизнесменом Сергеем Абгаряном после трехлетней совместной жизни.

«С мужем мы разошлись, да. Уже сколько лет получается? Три года как! Так бывает: люди встречаются, женятся, расходятся… Но у меня все хорошо!» — рассказывала певица.

Она продолжает заниматься любимым делом и растит двух детей: сына Александра и дочь Веру, рожденных в браке с Сергеем Абгаряном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Стоцкая оживит Петербург 80-х в мюзикле по песням группы «Секрет».